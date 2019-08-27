В Набережных Челнах сбитого иномаркой восьмилетнего мальчика доставили в больницу с переломом бедра

(Набережные Челны, 27 августа, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах после наезда иномарки во дворе дома восьмилетнего мальчика доставили в больницу с переломом, сообщили в местной Госавтоинспекции.

«ДТП произошло вечером во дворе дома № 20 по улице Полякова. 33-летний водитель на автомобиле "Шкода", двигаясь вдоль дома, сбил восьмилетнего мальчика, который перебегал проезжую часть», — рассказали в ГИБДД.

Пострадавший с закрытым переломом бедренной кости доставлен в больницу.

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