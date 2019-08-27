Татьяна Голикова прибыла в Казань для участия в закрытии WorldSkills 2019

(Казань, 27 августа, «Татар-информ»). Зампред Правительства РФ Татьяна Голикова прибыла в Казань для участия в торжественной церемонии закрытия 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills 2019. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Татьяну Голикову в международном аэропорту «Казань» встретил Президент Татарстана Рустам Минниханов и другие официальные лица республики.

В Казани вице-премьер посетит также соревновательные площадки WorldSkills и встретится с заместителем председателя Народного политического консультативного совета Китая господином Ваном Юнцином.

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