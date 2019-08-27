Хедлайнером главной сцены Tat Cult станет Зуля Камалова

(Казань, 27 августа, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Территория Казанского Кремля 30 августа, в День республики, превратится в площадку фестиваля городской культуры и искусств Tat Cult, а хедлайнером главной сцены станет известная татарская певица Зуля Камалова. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заместитель министра культуры РТ Ленар Хакимзянов.

«С 12 часов дня и до полуночи в самом сердце нашего города – в Казанском Кремле – пройдет фестиваль городской культуры и искусств Tat Cult. В этом году музыкальная часть фестиваля разделена на три площадки – главную (рок и фолк), малую (звезды Интернета) и электронную», – пояснил спикер.

Хедлайнером главной сцены станет известная татарская исполнительница Зуля Камалова. Всего программа фестиваля включает более 30 живых выступлений, а также кинопоказы, спектакли, инсталляции и дизайн-маркет.

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