В Татарстане планируют организовать филиал фестиваля творческих сообществ «Таврида – АРТ»

(Казань, 27 августа, «Татар-информ», Александра Давыдова). Министерство молодежи РТ выйдет с предложением организовать филиал фестиваля «Таврида – АРТ» в Татарстане к руководству республики. Об этом рассказал глава ведомства Дамир Фаттахов.

«Такое арт-пространство поможет нам создать среду для развития креативных индустрий. Идея интересная и нужная молодежи, поэтому будем выходить с инициативой к руководству республики с предложениями по формату и площадкам, а поддержка на федеральном уровне ускорит эти процессы», – пояснил министр.

Фаттахов также добавил, что делегация Татарстана на фестивале творческих сообществ «Таврида – АРТ» оказалась одной из самых многочисленных. Участниками, по его мнению, стали ребята, которые имеют огромный творческий потенциал.

«Развитие креативных индустрий – одно из направлений, востребованных молодежью. Они имеют возможность генерировать, прорабатывать новые креативные идеи, создавать уникальную атмосферу», – заключил глава Минмолодежи РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что участники фестиваля творческих сообществ «Таврида – АРТ» из Татарстана получили гранты более чем на 6 млн рублей. Фестиваль проходил в Крыму с 20 по 26 августа. Участие в нем приняли более 4,5 тыс. молодых деятелей культуры и искусств из 85 регионов России.

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