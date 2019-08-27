До Нижнекамска доедет молодежный автобус с творческими площадками, фуд-кортом и розыгрышами

(Казань, 27 августа, «Татар-информ»). Завтра, 28 августа, в Нижнекамск приедет «Автобус 14..30». Акцию проводит общественное движение «Молодежь Татарстана», сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.



Встречи с нижнекамцами состоятся в 13.30 в парке «Велики» и в 18.00 в молодежном центре «Ковер». Участие во них примет министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов.



«Гостей ждет много креативных площадок, фуд-корт, выступление местных молодежных артистов и розыгрыши», – пообещали организаторы.





Команда передвигается на автобусе по всем районам республики и организует открытые дискуссии с молодежью, праздничные фестивали, а также проведет конкурсы в официальных соцсетях. Цель акции – улучшить условия для комфортной жизни молодых граждан.

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