Казанская участница чемпионата WorldSkills 2019 выиграла стажировку в фирме «1С»

(Казань, 27 августа, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Участница мирового чемпионата рабочих профессий WorldSkills 2019 Айгуль Султанова получила право стажироваться в фирме «1С». Диплом и медаль за третье место ей вручил основатель фирмы Борис Нуралиев.

«Чемпионат дал мне много новых возможностей. Я прокачала не только hard skills как 1С-программист, но и soft skills. Это такие качества, как терпение, стрессоустойчивость, самоконтроль», — рассказала Айгуль журналистам.

Девушка участвовала в компетенции «ИТ — Программные решения для бизнеса на платформе “1С: Предприятие”». Она перешла на 4-й курс обучения в Казанском техникуме информационных технологий и связи. До этого Айгуль уже занимала первые места на региональном и национальном чемпионатах WorldSkills.

«На соревнованиях мы делали систему “Казань Нефть”, предназначенную для сотрудников. Там же была система для управления скважинами, мобильные приложения. Например, можно выбрать скважину, и появится диаграмма, где будет показан ее состав», — объяснила участница чемпионата по профессиональному мастерству.

Соревнования длились четыре дня подряд в среднем по шесть-семь часов. Айгуль Султанова боролась за право называться лучшей, работая в экспериментальной компетенции Sandbox.

«Мы очень благодарны руководству WorldSkills International за то, что удалось провести соревнования по экспериментальной компетенции Sandbox. Часть участников используют платформу “1С: Предприятие”, а часть участников — традиционные для WorldSkills решения. Надеемся, что результаты этого эксперимента позволят в 2021 году на следующем чемпионате WorldSkills включить в соревнования наши технологии и технологии других поставщиков, чтобы чемпионат проходил более эффективно», — сказал Нуралиев перед вручением медалей тройке лучших участников новой компетенции.

Айгуль Султанова заняла третье место, уступив соперникам из Казахстана и России. Все трое участников получили возможность пройти оплачиваемую стажировку в фирме «1С» или компаниях-партнерах.

«Победа дала мне стажировку в фирме “1С”. В дальнейшем я, скорее всего, ей воспользуюсь, а пока планирую закончить техникум. Может, буду экспертом и буду обучать ребят в своем техникуме», — рассказала Айгуль.

Фирма «1С» — платформа для автоматизации бизнесов. Более 300 тыс. специалистов ежедневно программируют на этом языке, поэтому для фирмы важна подготовка кадров. Она является платиновым партнером чемпионата WorldSkills Kazan 2019 и предоставила тиражные информационные технологии для участников.

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