В 12 районах Татарстана этой осенью под запретом окажется охота на серую куропатку

(Казань, 27 августа, «Татар-информ», Артур Казанцев). В ходе предстоящего летне-осеннего охотничьего сезона в 12 районах Татарстана будет запрещена охота на серую куропатку. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал начальник отдела мониторинга животного мира Госкомитета РТ по биоресурсам Ильфат Валеев.

«Есть определенные ограничения, которые введены на территории республики: в летне-осенний сезон на территории 12 общедоступных охотничьих угодий будет запрещена охота на серую куропатку. В этих охотничьих угодьях численность птицы сейчас ниже предусмотренной нормы», – сообщил спикер.

Речь идет об Агрызском, Аксубаевском, Арском, Высокогорском, Елабужском, Заинском, Нурлатском, Рыбно-Слободском, Сармановском, Спасском, Тукаевском и Черемшанском районах республики, пояснил Валеев.

Кроме того, на территории всех татарстанских охотничьих угодий и заказников охота на глухаря и тетерева запрещена вплоть до завершения весеннего сезона 2020 года.

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