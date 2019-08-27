Прибывшая на WorldSkills сборная Бразилии посетила подшефный УФСИН казанский спортивный клуб

(Казань, 27 августа, «Татар-информ»). Прибывшая на WorldSkills сборная Бразилии в Казани посетила подшефный УФСИН детский спортивный клуб, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В рамках чемпионата в столице проходила образовательная программа "Одна школа – одна страна". Данный проект направлен на совершенствование профориентации и повышение престижа рабочих профессий», – рассказали в УФСИН по РТ.

В здание одной из казанских школ в гости к юным дзюдоистам прибыла делегация из Бразилии. Около 40 гостей побывали на тренировке и обучающем занятии молодых борцов, а двое бразильцев даже попробовали свои силы в бросковой технике.

«Благодаря проекту «Одна школа – одна страна» представители делегаций и казанские школьники могут почувствовать, насколько важна роль навыков в современном мире, и окунутся в атмосферу международной культуры», – отметил Президент WorldSkills International Саймон Бартли.

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