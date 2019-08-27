WORLDSKILLS-2019

Татар-информ

27 августа 2019, 12:50

Общество

Пустые дороги и закрытые площадки: в «Казань Экспо» завершается работа WorldSkills

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Общество

Пустые дороги и закрытые площадки: в «Казань Экспо» завершается работа WorldSkills

Фото: Вероника Ваганова

С 23 по 26 августа в выставочном центре проходили соревнования по 56 компетенциям.

(Казань, 27 августа, «Татар-информ», Вероника Ваганова). В «Казань Экспо» сегодня завершается работа мирового чемпионата рабочих профессий WorldSkills Kazan 2019.

«Сейчас он (выставочный центр “Казань Экспо” — прим. Т-и) живет своей жизнью для аккредитованных лиц. Сегодня для них, в принципе, очень много мероприятий, потому что сегодня генеральная ассамблея, подведение итогов, церемония закрытия», — уточнили на стойке информации выставочного центра.

Помимо работы соревновательных площадок сегодня завершают работу и стенды, расположенные на территории «Казань Экспо».

По словам начальника отдела управления проектами «Центра подготовки кадров — Татнефть» Андрея Васянина, который вместе со своим коллегой представлял стенд нефтяной компании, экспозиция ни на день не оставалась без внимания.

«Все были впечатлены данными установками, так как они максимально приближены к производству. Основной контингент, который впечатлили наши установки, — это дети в возрасте от 3 до 15 лет. Они очень интересовались процессом нефтедобычи, так как у нас здесь выставлена экспозиция, начиная от бурения скважины и заканчивая добычей нефти с пластов», — рассказал Андрей Васянин.

Он добавил, что свою работу стенд завершит сегодня вечером.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», с 23 по 26 августа в выставочном центре проходили соревнования по 56 компетенциям. Чтобы сразиться за звание лучших, на мировой чемпионат приехали более 1,3 тыс. участников из 63 стран и регионов. Сегодня вечером на стадионе «Казань Арена» пройдёт церемония закрытия чемпионата.

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