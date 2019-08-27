Во время внеочередного рейда по реке Нокса экологи Татарстана обнаружили завал мусора

(Казань, 27 августа, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Завал мусора, препятствующий прямому прохождению воды на Ноксе, обнаружили сотрудники Минэкологии РТ во время внеочередного рейда. Причиной экстренного выезда экологов послужило видеосообщение в соцсетях о загрязнении реки отходами.

«Выявлен завал мусора на реке Нокса, который препятствует прямому прохождению воды. Образовалась небольшая свалка из пластмассовых бутылок и веток. Будет направлено письмо в администрацию Советского района Казани для принятия мер по расчистке русла реки», – сообщила пресс-секретарь Минэкологии РТ Лилия Мулюкова.

Как сообщалось ранее, на месте сотрудники Центральной специализированной инспекции аналитического контроля Минэкологии РТ взяли пробы воды в связи с сообщением в соцсетях о сбросе в Ноксу отходов с неприятным запахом. Результаты проб будут известны через неделю.



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