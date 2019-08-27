(Казань, 27 августа, «Татар-информ»). Появилось видео с места страшной аварии на трассе в Татарстане, в которой погибли два человека. Видеоролик опубликовали пользователи на страницах в соцсетях.

На кадрах видно, как в кювете стоит пылающий автомобиль. Чуть поодаль на дороге – еще одна разбитая легковушка. Свидетели аварии притормаживают на обочине и пытаются хоть как-то помочь пострадавшим.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня около четырех часов утра на трассе Казань – Оренбург под Чистополем лоб в лоб столкнулись две «Лады». В результате ДТП оба водителя погибли. Двух пассажиров легковушек с многочисленными травмами доставили в больницу.



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