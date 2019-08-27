Почта России доставит около тысячи открыток с WorldSkills по всему миру

(Казань, 27 августа, «Татар-информ»). Почта России доставит около тысячи открыток с мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019, сообщает пресс-служба УФПС «Татарстан почтасы».

Специально к соревнованиям были выпущены конверт первого дня и почтовый штемпель. Во время чемпионата любой желающий мог оставить открытку в любую точку мира на стойке Почты России.

«Очень порадовало, что люди понимают значимость конвертов, марок и штемпеля, выпущенных специально к мероприятию. Мы рады, что люди продолжают отправлять друг другу открытки и радовать близких в других городах и странах», — отметила директор УФПС «Татарстан почтасы» Регина Кузнецова.

За время чемпионата было отправлено около 400 конвертов первого дня, 200 из них получат адресаты из Германии, Индии, Тайваня, Финляндии и Казахстана. Остальные разлетятся по разным уголкам России.

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