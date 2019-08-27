Минэкологии РТ: На месте слива отходов в Ноксу взяты пробы воды

(Казань, 27 августа, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Отходы неизвестного происхождения сливаются в реку Ноксу в казанском поселке Вознесение. Видео с места происшествия было опубликовано в соцсетях. На месте происшествия оперативно выехали татарстанские экологи.

«Специалисты Минэкологии РТ выехали на место для отбора проб воды, результаты которых будут известны через семь дней. Пробы воздуха специалисты Центральной специализированной инспекции аналитического контроля хотели взять сегодня, но это пока невозможно сделать по метеорологическим условиям», — сообщила «Татар-информ» пресс-секретарь Минэкологии РТ Лилия Мулюкова.

Незаконную трубу, которая проходит под жилыми домами и выходит к речке, нашли пользователи соцсетей. Автор видео пожаловался на большие размеры трубы и неприятный запах, исходящий от воды.

«Нашел трубу, она реально большая. Над ней стоит дом. Из нее шпарит — будь здоров. Эту трубу нереально ничем заварить или забетонировать», — сообщил автор видеоролика.

Пользователи соцсетей из Татарстана считают, что в зоне возможного риска могут находиться жители нескольких поселков Казани — Вознесение, Салмачи, Куюки, а так же жители Азино и новостроек возле реки Нокса. Для установления запроса балансодержателя данной трубы специалисты Минэкологии РТ направили запрос в Комитет внешнего благоустройства Казани. Сейчас по данному факту сотрудники Минэкологии РТ проводят совместную проверку с МУП «Водоканал».

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