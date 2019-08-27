Министр юстиции РТ Рустем Загидуллин осмотрел здание мирового суда в Казани после капремонта

(Казань, 27 августа, «Татар-информ»). Министр юстиции РТ Рустем Загидуллин вместе с замминистра Надеждой Рагозиной осмотрели здание мирового суда на улице Авангардной в Казани после капремонта. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Министерства юстиции РТ.

«Ознакомиться с улучшенными условиями были приглашены председатель Верховного суда Ильгиз Гилазов, начальник Управления судебного департамента Зявдат Салихов, заместитель председателя Верховного суда Роман Гафаров, а также глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани Андрей Лобов», – рассказали в пресс-службе министерства.

Во время капитального ремонта были демонтированы старые и установлены новые перегородки, полностью отремонтированы коммуникации, обновлены напольное покрытие, двери и окна. Кроме того, все кабинеты здания суда оборудовали необходимой мебелью, а для маломобильных слоев населения создали комфортные условия для посещения.

После осмотра было проведено собрание с мировыми судьями, где все приглашенные отметили отличное качество проведенных работ и подчеркнули, что созданные условия соответствуют всем необходимым требованиям.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.