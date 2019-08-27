Пока мамы не было дома, подросток из Челнов продал через Интернет стиральную машинку

(Казань, 27 августа, «Татар-информ»). Пока мамы не было дома, 13-летний школьник из Набережных Челнов продал через Интернет стиральную машинку. Об этом сообщает издание «Челнинские известия».

«В полицию обратилась жительница 53-го комплекса Автограда. Женщина сообщила, что отлучилась из дома по своим делам. За это время ее 13-летний сын успел продать через Интернет стиральную машинку, которая стояла в ванной комнате», – сообщается в издании.

На что подросток потратил вырученные с продажи деньги, неизвестно. Информацию о краже передали инспекторам по делам несовершеннолетних.



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