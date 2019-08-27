Летне-осенний сезон охоты на пернатую дичь в Татарстане откроется 7 сентября

(Казань, 27 августа, «Татар-информ», Артур Казанцев). С 7 сентября в Татарстане открывается летне-осенний сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую и степную дичь. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал начальник Управления охраны животного и растительного мира Ринат Чиспияков.

«В этом году так получилось, что летне-осенний сезон пришелся на осень, охоту можно будет начинать с 7 сентября. И практика показывает, что основное поголовье плавающей птицы к концу августа еще не способно летать, в этом вопросе мы советовались с охотпользователями и охотниками, и в связи с этим было принято решение открыть сезон в первую субботу сентября», — отметил спикер.

Начальник отдела мониторинга животного мира Ильфат Валеев отметил, что для разных видов дичи сезон завершается в разное время. Так, например, на полевую, водоплавающую, и болотно-луговую дичь срок охоты заканчивается 15 ноября, а на вальдшнепа и серую ворону – 31 декабря.

«Кроме этого хотелось бы сказать, что второй год в республике действуют дни покоя. Охота будет запрещена 10, 11, 12 и 17, 18, 19 сентября. Дни покоя необходимы для того, чтобы птица осела, покормилась, а также снизить фактор беспокойства дичи», — подчеркнул Валеев.

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