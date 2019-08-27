Казанский «Библиобус» приедет в Самосырово, Вознесенское и Дом ветеранов

(Казань, 27 августа, «Татар-информ»). Казанский мобильный библиотечный комплекс «Библиобус» в сентябре приедет в городские поселки, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

12 и 26 сентября «Библиобус» окажется в поселке Самосырово — его можно будет найти около дома № 50а по улице Мира в 14 часов. В Вознесенское «Библиобус» приедет 5 и 19 сентября и остановится в 15.00 около дома № 45 по улице Нардуган. В Доме ветеранов (Дубравная, 35) его ждут в 13 часов 9 и 23 сентября.

«Библиобус» обслуживает отдаленные поселки Казани и Дом ветеранов. 1,5 тыс. книг хранятся в автомобиле «ГАЗ 2705». Комплекс также помогает обновлению фондов стационарных библиотек и доставляет издания по запросам читателей.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.