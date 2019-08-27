ИТ-фестиваль Up!Date соберет в Горкинско-Ометьевском лесу более 700 разработчиков

(Казань, 27 августа, «Татар-информ»). Ежегодный образовательный ИТ-фестиваль Up!Date состоится 14 сентября в Горкинско-Ометьевском лесу, сообщают организаторы мероприятие.

Событие под знаком «ИТ как искусство» соберет более 700 разработчиков, специалистов отрасли и всех заинтересованных в развитии soft-скиллов.

«Участников ждут знания о лучших практиках и трендах – от выбора актуальных технологий до методов развития и прокачки креативности», – отмечают организаторы.

Up!Date будет разделен на три секции: «Технологии», Soft Skills и «Мышление». Спикерами в этом году станут ведущие специалисты «Яндекса», НИУ ВШЭ, Университета Иннополис, а также психологи, фасилитаторы и дизайнеры. Среди них – руководитель группы аналитики компании «Яндекс» Валерий Бабушкин, лидер сообщества «Аналитические игры в России и СНГ» Алексей Петров, преподаватель в барселонской бизнес-школе ESIC Антонина Серебрякова и другие.





Помимо лекций в фан-зоне можно будет сразиться в настольные игры, посетить фотозону и фуд-корт, а также квиз нового формата.

Узнать подробную информацию о программе и зарегистрироваться можно на официальном сайте события: update2019.ru.

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