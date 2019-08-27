О детях войны расскажет новая выставка в Елабужском музее-заповеднике

(Казань, 27 августа, «Татар-информ»). В Елабужском государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике 1 сентября откроется новая выставка, посвященная детям войны, сообщает пресс-служба ФГБУК «Музей Победы».

Экспозиция тематической выставки «Дети и война» создана на основе материалов из фондов московского Музея Победы, а также из фондов других музеев и частных коллекций России, Беларуси, Германии и Китая.

Выставка расскажет о преступлениях против детей на оккупированных немецкими нацистами и японскими милитаристами территориях, об охоте гитлеровцев на маленьких евреев и цыган.





Посетитель выставки также узнает о жизни юных жителей Ленинграда в блокаду и о труде советских школьников в тылу, а также о сыновьях полков и немецком студенческом сопротивлении фашизму.

На выставке будут экспонироваться свыше ста исторических снимков, запечатлевших портреты маленьких героев войны и жизнь детей того времени. Также в музее представят более 20 исторических документов: письма на фронт, наградные листы, регистрационные карточки.

Экспозиция будет открыта до 30 ноября текущего года.

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