WORLDSKILLS-2019

Татар-информ

27 августа 2019, 10:42

Официальная хроника

Татарстан поможет Китаю провести мировой чемпионат WorldSkills в 2021 году

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Официальная хроника

Татарстан поможет Китаю провести мировой чемпионат WorldSkills в 2021 году

Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана принял в Казанском Кремле делегацию из Поднебесной.

(Казань, 27 августа, «Татар-информ», Алексей Угаров). Татарстан направит специалистов в Китай для помощи в организации 46-го чемпионата мира по рабочим профессиям, который пройдет в Шанхае в 2021 году. Об этом сегодня сказал Президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с заместителем председателя Народного политического консультативного совета Китая Ваном Юнцином.

Как сообщила ИА «Татар-информ» официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова, господин Ван Юнцин назвал организацию чемпионата в Татарстане блестящей и высказал заинтересованность в подробном изучении опыта, концепции проведения WorldSkills.

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«Рустам Минниханов выразил готовность оказать всю необходимую помощь, отметив, что лично для него чемпионат мира по рабочим профессиям выше любых спортивных игр, а люди труда сегодня являются богатством для любой страны. Поэтому и организация WorldSkills должна быть на уровне Олимпийских игр», – сказала Лилия Галимова.

В ходе рабочей встречи Рустам Минниханов и Ван Юнцин также обсудили деловые отношения Китая и Татарстана. Глава делегации КНР отметил, что Татарстан становится серьезным плацдармом российско-китайского межрегионального сотрудничества. Товарооборот между Татарстаном и Поднебесной в прошлом году составил 630 млн долларов с ростом на 10%. Такому развитию отношений способствует сотрудничество на уровне крупнейших компаний: к примеру, Haier планирует открытие нового завода в Набережных Челнах по выпуску стиральных машин. Объем инвестиций в производство составит 62 млн долларов. В перспективе компания готовится реализовать проект высокотехнологичного индустриального парка и умное производство.

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Делегация из Китая прибыла накануне в Татарстан для участия в церемонии закрытия WorldSkills 2019, в ходе которой представителям Поднебесной будет передан флаг мирового чемпионата.

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