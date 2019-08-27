Новые деревья, клумбы и скамейки: жители центра Казани обсудили проект благоустройства двора

(Казань, 27 августа, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). В течение трех ближайших лет в Татарстане будут отремонтированы и благоустроены 9,5 тыс. дворов многоквартирных домов. Об этом сообщил депутат Госсовета РТ Алексей Созинов на обсуждении программы «Наш двор» с жителями улицы Лесгафта в Казани.

«По инициативе Госсовета РТ и партии “Единая Россия” Президентом РТ принято решение о разработке и реализации программы “Наш двор”. Задача, которую поставил Президент РТ перед депутатами, руководителями и администраторами в муниципальных образованиях, — провести встречи и беседы с жителями, чтобы узнать их пожелания. Это серьезная программа, которая будет выполнена», — сказал он.

Двор, где проходила встреча, — один из типичных дворов Вахитовского района, он небольшой, в нем проживает относительно немного людей, но от этого проблем меньше не становится. Дома здесь уже немолодые и требуют ремонта, дворы маленькие и плохо благоустроены. К тому же на подобных встречах не всегда бывает просто прийти к консенсусу. Люди часто высказывают весьма противоречивые пожелания. Разные дворы — разные ожидания: кто-то хочет спортивные площадки, а кто-то — озеленение, кто-то хочет посадить елки, а кто-то — за санитарную рубку деревьев.

Маргарита Баталина живет в доме по адресу Лесгафта, 20, более 50 лет. Женщина недовольна автостоянкой под окнами и хочет, чтобы во дворе было больше зеленых насаждений.

«У меня под окнами сделали стоянку на пять машин, но нас — жильцов — по этому вопросу не собирали. Мы не обсуждали — хотим этого или нет. Еще я хотела бы, чтобы отремонтировали дорогу во дворе дома и поставили скамейки. Также было бы неплохо разбить газоны, посадить голубые или обыкновенные ели», — сказала пожилая женщина.

Другая местная жительница Анастасия Никонова живет в соседнем доме по адресу Зеленая, 11. Она говорит, что многие местные жители не хотят ставить во дворах скамейки, поскольку поблизости находится КГАСУ и общежитие от вуза. Люди опасаются, что молодежь будет собираться в их дворах по вечерам, курить и мусорить. При этом Никонова высказалась за возведение детской площадки.

«Я в 2012 году обращалась в систему “Народный контроль” по поводу того, что здесь поблизости около пяти детских площадок находятся в плачевном состоянии. Просила сделать из пяти хотя бы одну хорошую. Однако мне поступил мотивированный отказ. Мои дети уже выросли и ходят в школу, а площадки так и нет», — сказала она.

Еще одна местная жительница высказалась категорически против детской площадки и предложила срубить старые деревья. «Вы затеяли площадку не на том месте. На ней будут собираться посторонние люди, распивать напитки, тут рядом есть два магазина. В нашем дворе играть на площадке некому, дети у всех давно выросли», — сказала Татьяна Ишмуратова.

На встрече прозвучало много разных мнений. Кто-то из жильцов высказывался за расширение автомобильной парковки, а кто-то наоборот. Некоторые люди предлагали оградить двор от посторонних машин и людей, но при этом встал вопрос доступности проезда для пожарных машин и «скорой помощи». Люди выразили недовольство по поводу выгула собак во дворах. Были также пожелания по поводу улучшения уличного освещения, разбивки газонов и другие.

На встречу пришел президент Академии наук РТ, депутат Госсовета РТ Мякзюм Салахов. «Я только что с Совета безопасности РТ. Президент РТ Рустам Минниханов сказал, что на три года выделено 50 млрд рублей на благоустройство дворов. Это — реальная программа. Вопросы благоустройства, установки шлагбаумов, создания парковочных мест и детских площадок актуальны. Сейчас собирается вся информация, будет составлена смета по каждому двору. Это важная программа для Татарстана», — сказал он в беседе с журналистами.

Новую республиканскую программу по обновлению дворовых территорий «Наш двор» предложили разработать депутаты Госсовета РТ — члены фракции «Единая Россия» на основании обращений от жителей республики. Президент РТ Рустам Минниханов поддержал эту идею, объявив, что работа по благоустройству дворов начнется с 2020 года. За три года будут приведены в порядок все дворы многоквартирных домов в республике.

В текущем году партия начала реализацию первого, подготовительного этапа разработки программы и проводит регулярные встречи с жителями во дворах. На встречах обсуждаются модели благоустройства конкретных дворов. Координаторы проекта от «Единой России» обсудили новую программу с жителями более чем 600 дворов в 43 районах и 19 городских поселениях Татарстана. Каждая встреча проходит предметно — с использованием карт-схем дворовых территорий. На них жильцы могут отметить, где именно нужно разместить те или иные объекты: парковки, проезды, мусорные площадки, детские комплексы, зеленые зоны. В начале сентября все схемы будут переданы в Минстрой РТ. Эксперты и специалисты проанализируют массив данных, чтобы создать новый стандарт двора для республиканской программы

8 сентября на всех избирательных участках Татарстана в Единый день голосования одновременно с выборами депутатов Госсовета пройдет анкетирование: каждый житель республики сможет высказать свои пожелания по благоустройству придомовой территории своего дома.

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