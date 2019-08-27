WORLDSKILLS-2019

Татар-информ

27 августа 2019, 11:16

Общество

В Роскачестве предупредили об опасности покупки продуктов с рук

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Общество

В Роскачестве предупредили об опасности покупки продуктов с рук

Потенциально опасными могут быть кустарно изготовленные молочные, рыбные и мясные продукты, соленья и грибы.

(Казань, 27 августа, «Татар-информ»). Покупка пищевой продукции с рук или изготовленной кустарным способом может быть опасна для здоровья, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскачество.

«Зачастую уже на этапе создания продукта кустарным методом он может быть заражен дизентерией, сальмонеллезом, стать источником ботулизма», — говорится в сообщении Роскачества. Такой продукт может привести к пищевым отравлениям и инфекционным заболеваниям.

Так, потенциально опасны могут быть молочные, рыбные и мясные продукты, соленья и грибы. На заводах к их фасовке и хранению предъявляются жесткие требования по безопасности и качеству, однако при приготовлении кустарным способом в них могут оказаться посторонние ингредиенты и предметы. Также санитарно-гигиеническим требованиям может не соответствовать и упаковочная тара.

Продукты не стоит покупать в подземных переходах, на остановках общественного транспорта, на стихийных развалах или с машин. «У таких продавцов нет документов на реализуемую продукцию, разрешения на торговлю и медицинской книжки — все эти документы — гарантия безопасности потребителя», — напоминает Роскачество.

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