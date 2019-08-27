«Селфи с профи» и экскурсии на предприятия: как в Татарстане помогают детям в выборе профессии

(Казань, 27 августа, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). На протяжении пяти последних лет центрами занятости населения Татарстана реализованы 88 профориентационных проектов, участниками которых стали 60 тысяч детсадовцев и школьников. В текущем году их реализация продолжается, на организацию мероприятий из бюджета региона выделено более 6 млн рублей.

«Наиболее ярким является молодежный профориентационный форум “PROFдвижение”, организаторы которого — ПАО “КАМАЗ”, Минтруд РТ и Минпромторг РТ. Форум направлен на формирование привлекательного образа инженера как социально-успешной личности, адаптированной в профессиональной среде. В 2014 — 2018 годах его участниками стали более 1000 представителей 40 городов России и стран СНГ», — сообщила на брифинге в Казани министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«Агрокласс» — другой интересный проект, реализуемый Минтрудом совместно с Минсельхозпродом и Аграрным молодежным объединением РТ. Около 12 тысяч школьников уже познакомились с аграрными профессиями и особенностями работы сельхозпредприятий.

В этом году планируется реализация нового профориентационного проекта для школьников — «Промышленный туризм». Он будет реализован центрами занятости республики, вблизи от которых есть пригородное железнодорожное сообщение. Если проект себя зарекомендует, география пригородных перевозок школьников расширится.

«Мастер Град» и «Дерево семейных профессий» в Заинске

Профориентационная работа в Заинском районе проводится со школьниками и детсадовцами. В этом году специалисты городского центра занятости защитили профориентационный проект «Профнавигатор» и стали лауреатами смотра-конкурса лучших Центров занятости населения Татарстана.

Главными задачами проекта являются пропаганда рабочих профессий и инженерных специальностей, формирование у старшеклассников и их родителей положительного имиджа производственных предприятий и рабочих профессий. Для молодых людей проводятся экскурсии на ведущие предприятия района, организовано информирование о востребованных профессиях на рынке труда. Сотрудники предприятий из различных отраслей экономики выступают в качестве наставников школьников и предоставляют свои производственные площадки для практики.

«Профориентационные мероприятия по проекту “Профнавигатор” в районе реализуются с 2015 года. Достигнуты результаты: в течение трех лет наблюдается тенденция снижения доли молодежи в составе безработных с 26 процентов в 2016 году до 20% в 2018 году», — рассказала замдиректора Центра занятости населения Заинска Лейсан Хафизова.

Профориентационная работа проводится в четырех возрастных группах. Детсадовцы знакомятся с профессиями на специальных занятиях «Путешествие в Мастер Град». Малыши смотрят мультфильмы о профессиях. В 2018 году более 150 воспитанников детсадов стали участниками таких занятий. Для учеников 4 — 6-х классов школ проводится конкурс творческих работ «Дерево семейных профессий». Для школьников организована ежегодная акция «Сто дорог — одна твоя», летом работает пришкольный лагерь «Профнавигатор».

Первый Заинский форум профессиональной ориентации прошел в городе в конце 2018 года. Его участниками стали ученики 8-11 классов и студенты Заинского политехнического колледжа. Всего в 2018 году профориентационными мероприятиями было охвачено 2046 детей, в этом году эта цифра увеличится до 3,5 тысяч.

«Селфи_с_Профи» и проф-пробы в Бугульме

Центр занятости населения Бугульмы реализует профориентационный проект «Моя профессия — моя карьера». Основная его цель заключается в знакомстве молодежи с профессиями, востребованными в районе, формировании интереса к рабочим профессиям, привлечении и закреплении кадров на местных предприятиях.

«Профориентация дошкольников заключается в знакомстве ребят с различными видами труда путем проведения игр и просмотра мультфильмов, встреч с представителями профессий, экскурсий. За весь период реализации проекта в мероприятиях приняли участие более 150 детей», — сообщила начальник отдела программ занятости и рынка труда Бугульминского центра занятости Анна Кудрявцева.

Для ребят 7-13 лет проходят профориентационные консультации с использованием профтестирования. Для школьников 14-17 лет ежегодно проводится марафон «Карьерный навигатор», который разворачивается на площадках Строительно-технического колледжа, Бугульминского аграрного колледжа, Бугульминского машиностроительного техникума и Профессионально-педагогического колледжа.

«Ребята пробуют себя в роли профессиональных электрогазосварщиков, швей, поваров, слесарей по ремонту автомобилей, штукатуров—маляров, лаборантов—экологов. Студенты демонстрируют школьникам рабочее место, рассказывают о технологическом процессе и поэтапном контроле качества выполненных работ, важности соблюдения правил техники безопасности. Повара и технологи готовят различные блюда и оформляют сервировку стола, штукатуры-маляры выполняют декоративную отделку стен, швеи демонстрируют мастерство в пошиве легкой одежды. Ежегодно охват участников всех мероприятий составляет более 2,5 тыс. детей», — сказала Кудрявцева.

В 2018 году впервые центром занятости был организован городской профориентационный конкурс среди учащихся района #Селфи_с_Профи. Конкурсанты делали селфи с представителями какой-либо профессии. По итогам конкурса победители и призеры были награждены дипломами и памятными подарками.

Экскурсии на «Аммоний» и «Хлебная-артель» в Менделеевске

В 2018 году Центр занятости Менделеевского района оказал профориентационную помощь 549 ребятам. В 2019 году такие услуги будут оказаны 527 подросткам. Школьники узнают о наиболее эффективных методиках самоопределения,

а воспитанники социального приюта «Камские Зори» научатся при выборе профессии использовать эффективную формулу — «Хочу. Могу. Надо».

Профориентационный проект «АО “Аммоний” — путем новейших технологий» реализуется с 2016 года. В первый год 90 старшеклассников узнали о крупнейшем инвестиционном проекте России совместно с китайскими партнерами. В результате увеличилась доля выпускников школ, поступивших в учебные заведения нефтехимического, политехнического, аграрного, информационного, экономического и строительного направления.

В продолжение начатой работы в 2018 году был реализован профориентационной проект «Новая ступень к будущему». 60 старшеклассников стали участниками экскурсии на предприятия АО «Аммоний» и АО «Химзавод им. Л.Я. Карпова». Ребята узнали историю этих предприятий, изучили характер производства и выпускаемой продукции.

В 2019 году в городе реализуется профориентационный проект «Хлебная-артель». В рамках данного проекта проводятся профориентационные экскурсии на сельхозпредприятия.

«Территория профессий» и «Ориентир» в Елабуге

Центр занятости населения Елабуги реализует два интересных профориенационных проекта — молодежный форум «Территория профессий» и «Ориентир». Форум прошел в сентябре 2018 года.

«Форум стал современной площадкой для демонстрации подросткам привлекательности местных работодателей, так, чтобы они уже сейчас желали получить специальность и попасть к ним на практику, стажировку или работу. Для работодателей форум — это знакомство с поколением детей мыслящих по-новому. Специалисты действующих предприятий поделились с ребятами своим профессиональным опытом», — рассказала ведущий инспектор ЦЗН Елабуги Наталья Белова.

Участниками форума стали 125 школьников. В реализации проекта приняли участие представители ОЭЗ «Алабуга», ресурсные центры, университет талантов, школы и социальные учреждения. Форум прошел на базе детского оздоровительного лагеря «Юный строитель». На нем были представлены рабочие профессии из таких сфер, как машиностроение, нефтедобывающая и перерабатывающая отрасли, сфера услуг, аграрный комплекс.

Проект «Профориентационный кинотеатр “Ориентир”» в Елабуге нацелен на перспективу обеспечения кадрами резидентов ОЭЗ «Алабуга» и реализуется для школьников в формате просмотров видеороликов о профессиях, организации экскурсий по профильным маршрутам в профессиональные образовательные организации и на предприятия. В 2015 — 2018 годах участниками мероприятий проекта стали около 20 тысяч школьников.

В прошлом году число участников проекта в три раза превысило плановые показатели и составило 3280 человек. В 2019 году в программе будет задействовано более 1000 участников. Для них будут организованы экскурсии на предприятия ОЭЗ «Алабуга» и ПО «ЕлАЗ», пройдут творческие конкурсы.

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