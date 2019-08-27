Ольга Павлова: WorldSkills 2019 даст толчок развитию ресурсных центров и отраслевых советов в РФ

(Казань, 27 августа, «Татар-информ»). На площадке «Казань Экспо» прошел круглый стол по вопросам занятости молодежи, организованный Международной организацией труда. Основным спикером выступила член Комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Павлова.

В своем выступлении парламентарий отметила, что возможности производственной сферы экономики РФ возрастают и это влечет потребность в квалифицированных кадрах. «Новые специальности и стандарты образования могут эффективно развиваться только при поддержке государства и крупного бизнеса и, конечно, при законодательном сопровождении», – подчеркнула Ольга Павлова.

Депутат ознакомила участников круглого стола с законодательством РФ, которое регулирует вопросы труда и занятости молодежи, организацию занятости инвалидов. По словам Ольги Павловой, проходящий в Казани чемпионат WorldSkills будет способствовать повышению престижа рабочих профессий и развитию профессионального образования. «Чемпионат в Казани даст толчок развитию профессионального образования, популяризации рабочих профессий как в нашей республике, так и в стране в целом. Очевидно, что в этом свете получат дальнейшее развитие и ресурсные центры, и отраслевые советы. Уверена, будущее за рабочими, обладающими высокой квалификацией, способными внедрять новые технологические решения, изобретать технические средства», – пояснила депутат Госдумы РФ.

Круглый стол «Занятость молодёжи и будущее сферы труда» прошел на «Казань Экспо» в рамках деловой программы 45-го чемпионата мира WorldSkills Кazan 2019. Мероприятие было приурочено к 100-летию образования Международной организации труда.

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