В детском лагере «Кама» после реконструкции появится музей под открытым небом

(Казань, 27 августа, «Татар-информ»). В Нижнекамске продолжается реконструкция одного из самых старейших детских оздоровительных лагерей – «Кама». Работы на объекте стартовали в марте 2019 года и ведутся без выходных, передает «НТР 24».

Одним из интересных новшеств станет музей под открытым небом, где будет представлена история лагеря, в котором отдыхали практически все поколения нижнекамцев.



Директор детского оздоровительного лагеря Екатерина Юртаева рассказала, что ремонт делают те, кто раньше отдыхал в этом лагере, когда он только еще был построен. На сегодняшний день бывшие воспитанники лагеря впечатлены масштабами того, что здесь будет в ближайшее время.



«Они рады этому и реконструируют "Каму" уже для своих внуков», – отметила руководитель здравницы.



После завершения всех работ лагерь обретет новую жизнь. Здесь появятся свой амфитеатр, футбольное поле, хоккейный корд, собственный пляж, количество корпусов увеличится в двое.



Еще одним отличием «Камы» от других детских лагерей, которые расположены в Нижнекамском районе, станет его внутреннее наполнение – досуг в «Каме» организуют по принципу работы «Артека» и «Орленка».



На реконструкцию лагеря выделен 181 млн рублей. Работы планируется завершить к концу 2019 года.



Кроме того, лагерь будет функционировать как база отдыха с прокатом коньков и лыж. На его территории будет располагаться кафе.

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