Бюллетени для выборов в Госсовет РТ доставят в избирательные комиссии до конца недели

(Казань, 27 августа, «Татар-информ»). В ПИК «Идел-Пресс» завершают печать избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Госсовета РТ шестого созыва, до конца недели бюллетени будут переданы в территориальные избирательные комиссии. Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Центризбиркома Татарстана.

«29 августа в присутствии членов рабочей группы по обеспечению контроля за изготовлением, доставкой, хранением и погашением избирательных бюллетеней, членов ЦИК Республики Татарстан паллеты с избирательными бюллетенями будут переданы в территориальные избирательные комиссии», – отметили в пресс-службе.

Всего будет отпечатано свыше 2,9 млн бюллетеней для голосования по единому округу и столько же для голосования по одномандатным избирательным округам. «Каждый бюллетень имеет защитную тангирную сетку. Текст бюллетеня, утвержденный ЦИК РТ, напечатан на двух государственных языках республики – русском и татарском», – уточнили в пресс-службе.

В бюллетене по республиканскому округу наименования партий размещаются в порядке, определенном жеребьевкой. Первое место занимает «Единая Россия», за ней располагаются «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», КПРФ, «Коммунисты России», «Справедливая Россия», партия РОСТА и ЛДПР. В бюллетене для голосования по одномандатному округу фамилии зарегистрированных кандидатов размещаются в алфавитном порядке.

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