Находящегося в розыске челнинца поймали, когда он решил избить и ограбить прохожего

(Казань, 27 августа, «Татар-информ»). Находящегося в розыске неоднократно судимого 27-летнего челнинца поймали, когда он решил избить и ограбить прохожего. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.

«Ночью в челнинском поселке ГЭС на пульт централизованной охраны ОВО Росгвардии поступил сигнал тревоги из охраняемого круглосуточного магазина. К сотрудникам оперативно прибывшей на место происшествия группы задержания обратился гражданин, заявивший о грабеже», – уточнили в пресс-службе управления.

Мужчина сообщил, что на улице к нему подошел неизвестный, стал его избивать, отобрал деньги и мобильник и сбежал.

Росгвардейцы выяснили приметы нападавшего и отправились на розыск. Через некоторое время на улице они заметили мужчину, подходящего под описание. Молодой человек, увидел правоохранителей, попытался скрыться, но его поймали. Задержанным оказался 27-летний неоднократно судимый житель Автограда. Как выяснилось на месте, мужчина находился в розыске за совершение другого преступления.

Подозреваемого передали в руки полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».



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