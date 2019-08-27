На закрытии WorldSkills в Казани флаг мирового чемпионата рабочих профессий передадут Шанхаю

(Казань, 27 августа, «Татар-информ»). Сегодня в Казани на стадионе «Казань Арена» состоится церемония награждения победителей WorldSkills 2019, закрытие 45-го мирового чемпионата по рабочим профессиям, и флаг мирового движения WorldSkills будет передан следующему городу-организатору соревнований — Шанхаю.

В церемонии примут участие Президент России Владимир Путин и Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Победители будут объявлены во всех компетенциях основных соревнований, кроме того, станут известны имена наиболее результативных участников каждой команды (Best of nation), набравших наибольшее количество баллов в своей сборной.

«По формату, награждение участников каждого блока будет проходить отдельно, и между блоками будет показан один концертный номер», — сказали в пресс-службе чемпионата.

На закрытии мирового чемпионата выступят L-One (Леван Горозия), Димаш Кудайберген, проект Тины Кузнецовой — Zventa Sventana, кроссовер-группа Игоря Крутого Brio Sonore, Светлана Лобода и Филипп Киркоров.

«Zventa Sventana исполнит завтра на закрытии хит “Мужа дома нету”», — сказали в пресс-службе проекта Тины Кузнецовой.

Транслировать церемонию закрытия 27 августа будут телеканалы «Россия 24» и ТНВ.

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