(Казань, 27 августа, «Татар-информ»). В Казанский зооботсад доставили четырех крокодилов из Праги, сообщает Управление Россельхознадзора по РТ.

Отмечается, что госинспекторы отдела пограничного ветеринарного контроля на Государственной границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по республике в Международном аэропорту «Казань» оформили ветеринарные документы на четырех крокодилов, которых привезли из Праги в МБУК «Казанский зооботсад».

«Животные клинически здоровы, на сегодняшний день находятся на карантине», — говорится в сообщении.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что новая территория казанского зоопарка под названием «Река Замбези» откроется для посетителей не раньше ноября. По словам директора Казанского зоопарка Фаниса Нурмухаметова, ввозимые животные должны иметь один месяц карантина и еще как минимум один месяц для адаптации в новых условиях.

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