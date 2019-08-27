WORLDSKILLS-2019

Татар-информ

27 августа 2019, 08:33

Общество

Регион проведения XII Съезда Ассоциации молодежных правительств РФ объявят в Казани

Рекомендуем

Общество

Регион проведения XII Съезда Ассоциации молодежных правительств РФ объявят в Казани

В 2019 году Съезд молодежных правительств РФ прошел в Ульяновске, в 2018 году — в Салехарде, в 2017 году — в Казани.

(Казань, 27 августа, «Татар-информ»). Стартовал конкурс на право организации и проведения XII Съезда Ассоциации молодежных правительств России в 2020 году, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

«Регионы могут подать свои заявки на сайте конкурса www.molprav.ru до 15 сентября», — говорится в сообщении.  

Организаторы отмечают, что конкурс — это возможность побороться всем действующим Молодежным правительствам за право проведения традиционного и флагманского проекта Ассоциации молодежных правительств в своем регионе, заручившись поддержкой правительства субъекта.  

Регион, который примет XII Съезд Ассоциации в 2020 году, будет официально объявлен в Казани в ноябре.  

В 2019 году Съезд молодежных правительств РФ прошел в Ульяновске, в 2018 году — в Салехарде, в 2017 году — в Казани.  

Молодежное правительство РТ создано 28 декабря 2016 года. Его цель — создание условий для вовлечения граждан в возрасте от 18 до 30 лет, постоянно проживающих на территории Татарстана, в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В Нурлате ведется строительство соципотечного дома и котлована под спорткомплекс
Новости дня
08:55
В Роструде сообщили о новой графе в резюме россиян
08:35
Помощь спасателей потребовалась четырехлетнему малышу из Казани, палец которого застрял в игрушке

В результате происшествия малыш не пострадал, а с родителями провели беседу о безопасности детей в быту.

08:33
Регион проведения XII Съезда Ассоциации молодежных правительств РФ объявят в Казани

В 2019 году Съезд молодежных правительств РФ прошел в Ульяновске, в 2018 году — в Салехарде, в 2017 году — в Казани.

08:07
Жертвами страшной аварии на трассе в Татарстане стали два человека

В результате столкновения двух авто одна из легковушек вылетела в кювет и загорелась.

07:43
Путин и Минниханов примут участие в церемонии закрытия WorldSkills 2019 на «Казань Арене»

Президент России встретится в Казани с членами российской сборной по профессиональному мастерству и выступит на закрытии чемпионата.

07:26
Открепительный талон для голосования на выборах депутатов Госсовета РТ можно получить до 4 сентября

В МФЦ Татарстана с момента начала оказания услуги по приему заявлений о голосовании не по месту жительства обратилось более 120 человек.

07:04
Мобильная робототехника и язык «Java»: Школьники РТ приглашаются для обучения IT-профессиям

Бесплатное обучение IT-профессиям школьников республики будет проводиться на базе МЦК-КТИТС.

06:20
Нижнекамцы смогут пользоваться библиотекой, спортплощадкой и актовым залом новой школы «Тема 37»

Новая школа «Тема 37» получилась светлой, современной и комфортной.

05:46
Из-за церемонии закрытия WorldSkills время работы общественного транспорта продлят в Казани

Усиление работы затронет как автобусные, трамвайные и троллейбусные маршруты, так и метрополитен.

05:10
Лауреаты «Созвездия-Йолдызлык» выступили на двух площадках Заинска

Концерты состоялись в городском Доме культуры в микрорайоне Мирный и в парке имени Фардиева.

04:28
В Нурлате ведется строительство соципотечного дома и котлована под спорткомплекс

Дом строится не по типовому для Нурлата проекту.

03:12
Победитель экоконкурса в Нижнекамске сдал больше тонны макулатуры

По итогам «зеленого» конкурса победителем стала Центральная библиотека имени Г. Тукая, сотрудники которой сдали 1140 кг.

02:26
В Альметьевске масштабно реконструируют пятикилометровую улицу Ленина

Представители городских служб проверили ход полномасштабной реконструкции улицы.

01:22
В селе Черки-Кильдуразы Буинского района РТ открыли родник

Инициатором благоустройства родника стал сын бывшего руководителя общества «Коммуна» Айрат Хусаинов.

00:40
СМИ: Планшеты Huawei с разрабатываемой в Иннополисе ОС «Аврора» используют для переписи населения

Российскую операционную систему предполагается установить на 360 тыс. устройств китайской компании.

00:14
Казачье общество «Спасское» и ветераны «Боевого братства» Спасского района выиграли гранты

Всего грантовый комитет «Татнефти» рассмотрел свыше 400 проектов из 23 городов и районов РТ.

26.08 23:56
Жители Нижнекамска проголосуют за новый стандарт дворов 8 сентября

В течение ближайших трех лет на реализацию программы «Наш двор» будет выделено 50 млрд рублей.

26.08 23:44
Алексеевские бадминтонисты взяли шесть медалей на «Кубке Ю. А. Гагарина» в Саратове

Во всероссийских соревнованиях приняли участие 200 спортсменов из 16 регионов России.

26.08 23:32
На День города в бавлинском парке забил фонтан

К празднику в городе отремонтировали и благоустроили вторую часть парка.

26.08 23:20
Челнинцы завоевали 19 медалей на чемпионате и первенстве РТ по легкой атлетике среди инвалидов
26.08 23:06
Казань примет чемпионат России по аквабайку

За звание чемпиона поборются 60 сильнейших спортсменов страны, включая лидеров мирового рейтинга.

26.08 22:58
Участники WorldSkills вне конкурса собрали сантехнику для дома-интерната в казанских Дербышках

В Дербышкинском детском доме-интернате для умственно отсталых детей заменят санитарные узлы и ванные комнаты, которые нуждались в реконструкции.

26.08 22:48
Свекловоды Заинского района первыми в Татарстане приступили к уборке сахарной свеклы

По информации Минсельхозпрода РТ, в республике уборочная площадь сладких корнеплодов составляет около 64 тыс. га.

26.08 22:38
Тина Кузнецова выступит на церемонии закрытия WorldSkills с хитом «Мужа дома нету»

Церемония закрытия мирового чемпионата рабочих профессий состоится 27 августа.

26.08 22:34
В Нижнекамске началась подготовка к строительству двух путепроводов через железную дорогу

Реализация проекта стала возможной благодаря финансированию из федерального и республиканского бюджетов.

События