Регион проведения XII Съезда Ассоциации молодежных правительств РФ объявят в Казани

(Казань, 27 августа, «Татар-информ»). Стартовал конкурс на право организации и проведения XII Съезда Ассоциации молодежных правительств России в 2020 году, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

«Регионы могут подать свои заявки на сайте конкурса www.molprav.ru до 15 сентября», — говорится в сообщении.

Организаторы отмечают, что конкурс — это возможность побороться всем действующим Молодежным правительствам за право проведения традиционного и флагманского проекта Ассоциации молодежных правительств в своем регионе, заручившись поддержкой правительства субъекта.

Регион, который примет XII Съезд Ассоциации в 2020 году, будет официально объявлен в Казани в ноябре.

В 2019 году Съезд молодежных правительств РФ прошел в Ульяновске, в 2018 году — в Салехарде, в 2017 году — в Казани.

Молодежное правительство РТ создано 28 декабря 2016 года. Его цель — создание условий для вовлечения граждан в возрасте от 18 до 30 лет, постоянно проживающих на территории Татарстана, в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества.

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