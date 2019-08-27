Помощь спасателей потребовалась четырехлетнему малышу из Казани, палец которого застрял в игрушке

(Казань, 27 августа, «Татар-информ»). Помощь спасателей потребовалась четырехлетнему малышу из Казани, палец которого застрял в деревянной игрушке. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Накануне в 20.27 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что в одной из квартир дома № 82а по улице Братьев Касимовых у четырехлетнего малыша палец застрял в игрушке. Родители самостоятельно снять игрушку не могут, а палец начал синеть», – рассказали агентству в МЧС РТ.

Прибывшим по вызову спасателям ЗПСО №2 потребовалось порядка часа, чтобы убрать с пальца ребенка деревянный «капкан». Малыш не пострадал, а с родителями провели беседу о безопасности детей в быту.



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