Открепительный талон для голосования на выборах депутатов Госсовета РТ можно получить до 4 сентября

(Казань, 27 августа, «Татар-информ»). Открепительный талон для голосования на выборах депутатов Госсовета РТ VI созыва можно получить в МФЦ до 4 сентября, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Гражданам не обязательно в день выборов приходить на свои избирательные участки, так как они смогут проголосовать в любом другом уголке Татарстана. «Можно в городе, где находишься, пойти в МФЦ или любую избирательную комиссию и прямо там подать заявление», — говорится в сообщении.

Чтобы воспользоваться такой возможностью, необходимо до 4 сентября обратиться в любой из 57 офисов МФЦ Республики с паспортом. Если паспорт сдан для замены, нужно предъявить временное удостоверение личности. Свидетельство о регистрации должны иметь при себе лица, которые не зарегистрированы по месту жительства на территории России, но зарегистрированы по месту пребывания на территории Татарстана до 6 июня 2019 года.

В МФЦ Татарстана с момента начала оказания услуги по приему заявлений о голосовании не по месту жительства обратилось более 120 человек.

Подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения гражданин может только один раз.

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