СМИ: Планшеты Huawei с разрабатываемой в Иннополисе ОС «Аврора» используют для переписи населения

(Казань, 27 августа, «Татар-информ»). Власти России и китайская корпорация Huawei обсуждают установку разрабатываемой в Иннополисе мобильной операционной системы «Аврора» на планшеты компании для проведения Всероссийской переписи населения. Об этом со ссылкой на два информированных источника сообщает агентство «Рейтер».

По словам одного из источников, отечественная ОС может быть установлена на 360 тыс. гаджетов китайского производства к 1 августа 2020 года. Сама Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 октября 2020-го.

«Мы рассматриваем его (данный проект – прим. Т-и) как первый этап внедрения российской ОС на устройствах Huawei. Это в принципе неплохой способ апробировать эффективность, совместимость чужой ОС и чужого железа», – пояснил собеседник агентства.

Второй источник подтвердил заинтересованность Huawei в проекте. При этом в самой китайской корпорации подтвердили факт переговоров с Минкомсвязи РФ, но не стали вдаваться в подробности.

Представитель Минкомсвязи предпочел не комментировать ситуацию, а в пресс-службе владеющей «Авророй» и ответственной за приобретение планшетов для переписи компании «Ростелеком» сообщили о ведении переговоров, но указали на их конфиденциальный характер.

Операционная система «Аврора», ранее именовавшаяся Sailfish Mobile OS Rus, основана на открытой платформе Sailfish, созданной финской компанией Jolla в 2012 году. Ее разработкой занимается базирующееся в Иннополисе ООО «Открытая мобильная платформа», ранее полностью принадлежавшее российскому миллиардеру Григорию Березкину. Весной 2018-го 75% компании-разработчика приобрел Ростелеком, который вскоре переименовал мобильную ОС.

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