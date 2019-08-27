Мобильная робототехника и язык «Java»: Школьники РТ приглашаются для обучения IT-профессиям

(Казань, 27 августа, «Татар-информ»). В детском центре IT-творчества «IT-cube» на базе Межрегионального центра компетенций — Казанского техникума информационных технологий и связи идет набор школьников на бесплатные курсы для обучения IT-профессиям. Об этом сообщает пресс-служба Минсвязи РТ.

Занятия стартуют уже в сентябре. Обучение ведется по нескольким направлениям: «Мобильная робототехника» — с 6 лет, «разработка VR/AR-приложений» — с 12 лет, «язык программирования «Java» — с 12 лет, «системное администрирование» — с 12 лет, «кибергигиена» — с 13 лет, «мобильная разработка «IT-школа Samsung» и «язык программирования „Python“ — с 14 лет», — сказано в сообщении.

Желающие могут подать заявку можно на сайте IT-Cube. Параллельно детский центр IT-творчества объявил о наборе педагогов по системному администрированию, языкам программирования «Java» и «Python», а также по «мобильной разработке».

Телефон для справок: 203-55-55 доб. 302.



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