Нижнекамцы смогут пользоваться библиотекой, спортплощадкой и актовым залом новой школы «Тема 37»

(Казань, 27 августа, «Татар-информ»). Жители Нижнекамска смогут пользоваться инфраструктурой новых образовательных объектов, расположенных на территории их микрорайонов, в том числе возможностями новой школы «Тема 37». Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Мэр Нижнекамска Айдар Метшин, упомянув школу «Тема 37», отметил, что раньше о таких школах можно было только мечтать. Данное образовательное учреждение, которое распахнет свои двери 1 сетября, получилось светлым, современным и комфортным.





Жители 45-го микрорайона, на территории которого находится школа, смогут воспользоваться актовым залом, библиотекой, универсальной спортивной площадкой, а также школьным рестораном.



«Наша задача – делать подобные образовательные комплексы центрами притяжения микрорайонов, где будет генерироваться активность наших жителей», – отметил градоначальник.

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