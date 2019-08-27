Лауреаты «Созвездия-Йолдызлык» выступили на двух площадках Заинска

(Казань, 27 августа, «Татар-информ»). Выпускники фестивального движения «Созвездие-Йолдызлык» выступили на двух площадках Заинска, передает «Заинск-информ».



Концерты состоялись в городском Доме культуры в микрорайоне Мирный и в парке имени Р. Ш. Фардиева. На сцену вышли лауреаты республиканского конкурса текущего года, а также финалисты прошлых лет: в том числе призеры первой степени – Миляуша Аглямова, Виктория Пузанкова, вокально-хореографический ансамбль «Азаль», Альфия Сираева.





Концерт под названием «Семья талантов» длился более полутора часов, за это время вокалисты исполнили 20 композиций на русском и татарском языках.

В ходе торжественной части праздника генеральный продюсер «Созвездия – Йолдызлык» Дмитрий Туманов вручил главе Заинского района Разифу Каримову статуэтку и диплом за активную поддержку юных артистов, а также назвал заинские творческие коллективы «Мирас» и «Азаль» бриллиантами фестивального движения.

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