Казачье общество «Спасское» и ветераны «Боевого братства» Спасского района выиграли гранты

(Казань, 27 августа, «Татар-информ»). Представители Спасского района в числе представителей других муниципальных образований Татарстана стали победителями конкурса грантов компании «Татнефть», пишет газета «Новая жизнь».



Так, городское казачье общество «Спасское» и местная общественная организация ветеранов боевых действий «Боевое братство» отмечены в номинации «Сохранение исторического наследия», а ансамбль песни и пляски «Станица Спасская» выиграл грант в номинации «Культура и искусство».



Церемония награждения прошла во Дворце культуры «Нефтьче» в Альметьевске. Всего грантовый комитет ПАО «Татнефть» рассмотрел более 400 проектов из 23 городов и районов республики, а также других регионов России. Всего же финансовую поддержку получили 126 проектов на сумму свыше 64 млн рублей.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.