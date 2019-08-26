В селе Черки-Кильдуразы Буинского района РТ открыли родник

(Казань, 27 августа, «Татар-информ»). В селе Черки-Кильдуразы Буинского района Татарстана состоялось торжественное открытие второго благоустроенного родника, сообщает пресс-служба районной администрации.



Инициатором благоустройства родника стал сын покойного Завдата Хусаинова, бывшего руководителя общества «Коммуна», – Айрат Хусаинов. В работе ему помогали сельчане. Жители разных возрастов не остались в стороне и приняли активное участие в облагораживании территории.

После торжественного открытия для сельчан организовали чаепитие на свежем воздухе, приготовили плов.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в селе Татарская Тахтала Спасского района открыли родник «Нурлыхак». Жители села собрали средства на благоустройство родника. В этом деле им помогли благотворители-земляки.

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