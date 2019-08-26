В Нурлате ведется строительство соципотечного дома и котлована под спорткомплекс

(Казань, 27 августа, «Татар-информ»). В микрорайоне Северо-Восточный в Нурлате ведутся масштабные строительные работы. Ранней весной здесь началось и строительство дома в рамках программы социальной ипотеки. Рядом со строящимся объектом начали копать котлован под спорткомплекс, передает «Нурлат-информ».



В эти дни каменщики заняты кирпичной кладкой внутренних стен второго этажа трехэтажного дома, отделочники занимаются штукатуркой стен на первом.

В трехэтажном доме будут располагаться 24 квартиры. Главный инженер подрядного строительного предприятия «Памир» Ильнур Хакимов рассказал, что по плану в доме будут отделаны 14 однокомнатных квартир средней площадью 37 кв. метров и десять двухкомнатных средней площадью 57 кв. метров. Квартиры будут сдаваться с чистовой отделкой.

«Толщина стены составляет 64 см, для нашего климата это больше чем достаточно, чтобы в квартире было комфортно и тепло», – уточнил Хакимов, отметив, что стены дома возводятся из современного материала – газоблока и облицовочного кирпича.

Дом строится не по типовому для Нурлата проекту. На это указывает наличие в доме только одно- и двухкомнатных квартир, а также расположение комнат в них. Например, в комнате в одной из квартир располагается сразу два оконных проема, один из них – с выходом на балкон. Во всех квартирах – раздельные санузлы и просторные прихожие.

Возведение дома ведется с учетом многих параметров. Один из них – благоустроенная территория. Здесь проложат асфальт, устроят поребрики, установят контейнерную площадку для мусора. Когда завершится строительство других домов, которых объединит общий двор, появится и детская площадка.

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