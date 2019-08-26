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Татар-информ

27 августа 2019, 02:26

Общество

В Альметьевске масштабно реконструируют пятикилометровую улицу Ленина

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Общество

В Альметьевске масштабно реконструируют пятикилометровую улицу Ленина

Фото: almetyevsk.tatar.ru

Представители городских служб проверили ход полномасштабной реконструкции улицы.

(Казань, 27 августа, «Татар-информ»). Представители городских служб проинспектировали ход реконструкции улицы Ленина. Главная задача – сделать улицу удобной для всех горожан, и с ней строители полностью справляются, сообщает пресс-служба главы Альметьевского района.

Протяженность улицы Ленина составляет пять километров. Вдоль нее расположены сотни домов, во многих на первых этажах находятся магазины, кафе и офисы. Полномасштабная реконструкция такого объекта – задача непростая. К ремонтным работам строители приступили в конце мая.

Реконструкция включает расширение пешеходных зон, замену покрытия на тротуарах, приведение к единому стандарту всех вывесок и входных групп.



По мнению властей Альметьевска, комфортная городская среда должна быть не только в парках и скверах, но и на самих улицах, поэтому в скором времени здесь установят скамейки и светильники. В проект также включены стенды, чтобы выставлять рисунки учащихся художественных школ города.

На днях вместо асфальта на улице появилась гранитная плитка. Она удобна, потому что легко разбирается. Ее легко можно заменить в случае ремонта коммуникаций. При этом транспортную функцию улицы Ленина не отменили и даже не сузили проезжую часть.

На сегодняшний день работа кипит. Местами уже полностью поменяли покрытие тротуаров и приступили к монтажу входных групп.

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