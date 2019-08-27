Победитель экоконкурса в Нижнекамске сдал больше тонны макулатуры

(Казань, 27 августа, «Татар-информ»). В Нижнекамске состоялся экологический конкурс. Его целью было сдать как можно больше макулатуры за полтора месяца. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.

По итогам «зеленого» конкурса победителем стала Центральная библиотека имени Г. Тукая, сотрудники которой сдали 1140 кг.



Второе место досталось гимназии № 2, третье – гимназии № 32. Среди сельских библиотек в конкурсе приняли участие два филиала – поселок Трудовой (240 кг) и Камский (74,5 кг).

Победителей и призеров наградят 30 августа в парке чтения и отдыха имени Г. Тукая. Церемония начнется в 13 часов.

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