Лыжно-биатлонный комплекс возведут в казанском поселке Мирный

(Казань, 26 августа, «Татар-информ»). Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов провел совещание в Казанском Кремле по поводу строительства в казанском поселке Мирный лыжно-биатлонного комплекса. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

В своем выступлении Рустам Минниханов заметил, что в Татарстане достаточно успешно развивается лыжный спорт, развивается необходимая инфраструктура, строятся лыжные базы. Он выразил уверенность в том, что лыжно-биатлонный комплекс будет востребован татарстанцами, и поручил профильным ведомствам разработать его проект.

Новый спортивный объект должен появиться рядом со спортивным центром «Динамо». Возвести комплекс планируется в пять этапов. Он будет включать лыжные трассы, стрельбище, трибуны и вакс-кабины.

«Предполагается, что на территории нового спортивного комплекса будут созданы все условия для проведения учебно-тренировочных сборов и соревнований различного уровня», – отмечается в сообщении.

В совещании приняли участие руководитель Аппарата Президента Татарстана Асгат Сафаров, секретарь Совета безопасности РТ Рафаиль Гильманов, министр спорта республики Владимир Леонов, мэр Казани Ильсур Метшин и другие официальные лица.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.