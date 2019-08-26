Короткое замыкание стало причиной эвакуации посетителей и персонала кафе в центре Казани

(Казань, 26 августа, «Татар-информ»). Короткое замыкание стало причиной эвакуации посетителей и персонала кафе на улице Кави Наджми в Казани. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сегодня днем на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что в кафе на улице Кави Наджми задымление», – уточнили в МЧС.

К моменту прибытия пожарных из кафе самостоятельно вышли 20 человек посетителей и персонала. На месте установили, что произошло короткое замыкание и пожарным подразделениям был дан отбой. Никто не пострадал.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.