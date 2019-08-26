WORLDSKILLS-2019

Татар-информ

26 августа 2019, 21:28

Официальная хроникаОбщество

Руководство Татарстана выразило соболезнования в связи с кончиной Ришата Абубакирова

Рекомендуем

Официальная хроникаОбщество

Руководство Татарстана выразило соболезнования в связи с кончиной Ришата Абубакирова

Фото: zt116.ru

Экс-депутат Госдумы России и бывший глава Альметьевского района Татарстана скончался на 61-м году жизни.

(Казань, 26 августа, «Татар-информ»). Руководство Республики Татарстан выразило соболезнования в связи со смертью экс-депутата Государственной Думы России, бывшего главы Альметьевского муниципального района Татарстана Ришата Абубакирова.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Ришат Абубакиров скончался сегодня на 61-м году жизни. Прощание с ним было организовано в Альметьевске.

Ришат Фазлутдинович Абубакиров родился 4 июля 1959 года в деревне Новое Каширово Альметьевского района Татарской АССР. В 1981 году окончил Казанский инженерно-строительный институт по специальности «Промышленное и гражданское строительство». После службы армии в 1983-м стал работать инструктором организационного отдела Альметьевского горкома КПСС.

В 1990 году Абубакиров перешел на работу в производственное объединение «Татнефть». На различных управленческих должностях он уделял большое внимание социальной стороне деятельности нефтяной компании, формированию и развитию кадрового потенциала, налаживанию общественных связей.

В 2001 году Рашит Абубакиров возглавил Альметьевский район РТ, которым затем руководил в течение десяти лет. За это время Альметьевск укрепил свои позиции в качестве ведущего промышленного центра республики. «Благодаря его профессионализму и невероятной энергии в Альметьевском районе были успешно реализованы программы социально-экономического развития, реформирования и модернизации жилищно-коммунального комплекса, улучшения экологической обстановки, развития здравоохранения, образования, социальной защиты населения», – отмечается в некрологе.

В 2011 году Абубакиров был избран депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VI созыва. Будучи парламентарием, основное внимание уделял вопросам жилищной политики, в том числе и эффективной модернизации жилищно-коммунального хозяйства страны. С 2016 года руководил ООО «Булгар Инвест».

Кроме того, политический деятель активно занимался благотворительностью. Созданный им благотворительный фонд «Забота» помог многим людям вернуться к полноценной жизни.

Многолетняя работа и достижения Ришата Абубакирова были отмечены такими наградами, как ордена Дружбы и Дуслык, почетное звание «Заслуженный строитель РТ», медали «За доблестный труд», «В память 1000-летия Казани» и «В ознаменование добычи трехмиллиардной тонны нефти Татарстана», благодарности Президента Татарстана и почетная грамота РТ.

«Р. Ф. Абубакиров был целеустремленным и талантливым организатором, чутким и внимательным наставником. Высокое чувство общественного долга, интеллигентность и особая внутренняя культура снискали ему заслуженный авторитет и глубокое уважение. Светлая память о Ришате Фазлутдиновиче Абубакирове навсегда останется в наших сердцах», – подчеркивается в некрологе, который подписали Президент Татарстана Рустам Минниханов, Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев, Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин, Премьер-министр республики Алексей Песошин, руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, председатель Совета муниципальных образований Татарстана Экзам Губайдуллин, вице-премьер – министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов, руководитель исполкома Альметьевского района РТ Тимур Нагуманов, генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов и помощник Президента РТ по вопросам нефтяной промышленности Шафагат Тахаутдинов. 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Минниханов: Для РТ всегда был актуален вопрос обеспечения промышленной безопасности предприятий
Новости дня
22:02
Перевозка пассажиров двухэтажными поездами на ГЖД за семь месяцев выросла на 21%

С начала года двухэтажными поездами Казань – Москва и Ижевск – Москва перевезено более 282 тыс. пассажиров.

21:48
Лыжно-биатлонный комплекс возведут в казанском поселке Мирный

Совещание по поводу строительства спортивного объекта провел Президент РТ Рустам Минниханов.

21:39
Короткое замыкание стало причиной эвакуации посетителей и персонала кафе в центре Казани

В результате происшествия никто не пострадал.

21:28
Руководство Татарстана выразило соболезнования в связи с кончиной Ришата Абубакирова

Экс-депутат Госдумы России и бывший глава Альметьевского района Татарстана скончался на 61-м году жизни.

21:10
Минниханов: Для РТ всегда был актуален вопрос обеспечения промышленной безопасности предприятий

В Казанском Кремле прошло заседание Совета безопасности РТ, посвящённого вопросам промышленной и пожарной безопасности на предприятиях республики.

21:02
Школьники и студенты из Татарстана могут поучаствовать в первой командной инженерной олимпиаде

Победители получат по 100 баллов за профильный ЕГЭ, а также возможность поступить в лучшие технические вузы России.

20:48
Баранина на гриле и латинская музыка: в Казани прошел День балканской культуры

Мероприятие прошло в Skills-парке ЦПКиО им. Горького, где жители и гости столицы могли попробовать себя в разных профессиях.

20:44
Таткнигоиздат представит более 300 книг на Московской международной книжной выставке-ярмарке

Для посетителей ярмарки издательство представит книги на русском и татарском языках: художественную и детскую литературу, словари, справочники.

20:36
В Татарстане отремонтирован участок автодороги Муслюмово – Старое Саитово за 18,3 млн рублей

По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» проведен ремонт участка от 11,56 км до 12,98 км.

20:32
Юлия Барановская о проекте «Билет в будущее»: В моем детстве такого не было

Телеведущая приняла участие в презентации проекта по профориентации для учеников 6 – 11-х классов «Билет в будущее».

20:18
Двум татарстанским юниорам вручили специальные медальоны

Ильяс Хисамеев и Егор Тарасов представляли республику в компетенциях «Промышленная автоматика» и «Эксплуатация беспилотных авиационных систем».

20:08
Татарстанец стал лучшим разработчиком мобильных приложений на чемпионате WorldSkills 2019

Татарстанский победитель Future Skills признался, что за время соревнований похудел на 5 кг.

19:58
Студенты КНИТУ стали вторыми в технологии композитов на WorldSkills 2019

Казанцы взяли «серебро» по компетенции Future Skills «Технология композитов».

19:56
В рамках нацпроекта «Образование» в Елабужскую школу-интернат закупят оборудование на 4 млн рублей

В школьных кабинетах появились новые информативные доски, тренажеры, специальные аппараты.

19:48
Участник WorldSkills 2019 из Набережных Челнов: Я 3,5 года шел к участию в мировом чемпионате

Станислав Джуманязов сегодня завершил свои соревнования на мировом чемпионате по компетенции «Инженерный дизайн CAD».

19:46
Казанский студент стал лучшим промышленным дизайнером на WorldSkills Kazan 2019

Никита Барышев из Казанского технологического колледжа взял «золото» в компетенции Future Skills «Промышленный дизайн».

19:44
Татарстанка заняла первое место в компетенции «Цифровой модельер»

В «Казань Экспо» проходит награждение победителей Future Skills и Worldskills Juniors.

19:34
В Госсовете РТ раскритиковали калужскую инициативу празднования Дня окончания стояния на Угре

Депутаты и ученые сошлись во мнении, что установление памятной даты освобождения Руси от ига ордынских ханов спровоцирует межнациональный конфликт.

19:28
Чемпион WorldSkills Juniors из Татарстана: «Я показала все, чему меня научили»

Золотая медалистка-юниор из Зеленодольска планирует покорить и взрослые соревнования WorldSkills.

18:56
КФУ вошел в топ-3 списка работодателей программы «Глобальное образование»

Седьмую строчку рейтинга занял другой татарстанский вуз — Университет Иннополис.

18:34
Татарстанская спортсменка на WorldSkills Juniors заняла первое место

Илария Багаутдинова победила в компетенции «Ресторанный сервис».

18:32
Телеведущая Первого канала Юлия Барановская станцевала с детьми в Skills-парке в Казани

Телеведущая приехала в Казань для участия в проекте по профориентации для учеников 6 — 11-х классов «Билет в будущее».

18:28
На территории Татарстана 27 августа ожидаются гроза и усиление ветра

В ночное время температура воздуха будет составлять +7..+12 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +14..+19 градусов.

18:20
В «Казань Экспо» началось награждение участников WorldSkills Juniors и Future Skills

В награждении принимают участие президент WorldSkills Саймон Бартли и гендиректор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов.

18:18
В Казань прибыла делегация Китая для участия в передачи флага WorldSkills

Китайский Шанхай станет хозяином 46-го чемпионата мира по профессиональному мастерству в 2021 году.

События