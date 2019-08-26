Руководство Татарстана выразило соболезнования в связи с кончиной Ришата Абубакирова

(Казань, 26 августа, «Татар-информ»). Руководство Республики Татарстан выразило соболезнования в связи со смертью экс-депутата Государственной Думы России, бывшего главы Альметьевского муниципального района Татарстана Ришата Абубакирова.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Ришат Абубакиров скончался сегодня на 61-м году жизни. Прощание с ним было организовано в Альметьевске.

Ришат Фазлутдинович Абубакиров родился 4 июля 1959 года в деревне Новое Каширово Альметьевского района Татарской АССР. В 1981 году окончил Казанский инженерно-строительный институт по специальности «Промышленное и гражданское строительство». После службы армии в 1983-м стал работать инструктором организационного отдела Альметьевского горкома КПСС.

В 1990 году Абубакиров перешел на работу в производственное объединение «Татнефть». На различных управленческих должностях он уделял большое внимание социальной стороне деятельности нефтяной компании, формированию и развитию кадрового потенциала, налаживанию общественных связей.

В 2001 году Рашит Абубакиров возглавил Альметьевский район РТ, которым затем руководил в течение десяти лет. За это время Альметьевск укрепил свои позиции в качестве ведущего промышленного центра республики. «Благодаря его профессионализму и невероятной энергии в Альметьевском районе были успешно реализованы программы социально-экономического развития, реформирования и модернизации жилищно-коммунального комплекса, улучшения экологической обстановки, развития здравоохранения, образования, социальной защиты населения», – отмечается в некрологе.

В 2011 году Абубакиров был избран депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VI созыва. Будучи парламентарием, основное внимание уделял вопросам жилищной политики, в том числе и эффективной модернизации жилищно-коммунального хозяйства страны. С 2016 года руководил ООО «Булгар Инвест».

Кроме того, политический деятель активно занимался благотворительностью. Созданный им благотворительный фонд «Забота» помог многим людям вернуться к полноценной жизни.

Многолетняя работа и достижения Ришата Абубакирова были отмечены такими наградами, как ордена Дружбы и Дуслык, почетное звание «Заслуженный строитель РТ», медали «За доблестный труд», «В память 1000-летия Казани» и «В ознаменование добычи трехмиллиардной тонны нефти Татарстана», благодарности Президента Татарстана и почетная грамота РТ.

«Р. Ф. Абубакиров был целеустремленным и талантливым организатором, чутким и внимательным наставником. Высокое чувство общественного долга, интеллигентность и особая внутренняя культура снискали ему заслуженный авторитет и глубокое уважение. Светлая память о Ришате Фазлутдиновиче Абубакирове навсегда останется в наших сердцах», – подчеркивается в некрологе, который подписали Президент Татарстана Рустам Минниханов, Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев, Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин, Премьер-министр республики Алексей Песошин, руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, председатель Совета муниципальных образований Татарстана Экзам Губайдуллин, вице-премьер – министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов, руководитель исполкома Альметьевского района РТ Тимур Нагуманов, генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов и помощник Президента РТ по вопросам нефтяной промышленности Шафагат Тахаутдинов.

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