Минниханов: Для РТ всегда был актуален вопрос обеспечения промышленной безопасности предприятий

(Казань, 26 августа, «Татар-информ»). Стабильная и устойчивая работа промышленного комплекса РТ позволяет решать многие социально-экономического задачи, об этом заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов во время заседания Совета безопасности РТ, посвящённого вопросам промышленной и пожарной безопасности на предприятиях республики.

Рустам Минниханов отметил, что основанием для проведения заседания стала авария, произошедшая в апреле этого года на ПАО «Нижнекамскнефтехим». В результате пожара пострадали 17 человек, четверо скончались в больнице.

«На первый взгляд это локальный случай. Однако если сегодня не сделать определенные выводы и не принять необходимые меры, завтра под угрозой может оказаться безопасность нашего промышленного комплекса», — передает пресс-служба слова Президента РТ.

Рустам Минниханов напомнил, что для Татарстана вопрос обеспечения промышленной и пожарной безопасности предприятий был всегда актуален. В республике существует большое число предприятий, которые являются опасными производственными объектами. Они требуют к себе повышенного внимания, подчеркнул Рустам Минниханов.

Несмотря на большую работу по обеспечению промышленной безопасности, число аварий остается значительным: в этом году произошли шесть аварий и 23 несчастных случая.

«Контролем и надзором за обеспечением безопасности опасных производственных объектов занимаются специально уполномоченные органы в области промышленной, пожарной, экологической безопасности. Контролеров достаточно. Вопрос — в их результативности», — сделал вывод Президент республики.

С докладом о состоянии промышленной безопасности на предприятиях республики выступил руководитель Приволжского управления Ростехнадзора Борис Петров. Он отметил, что большинство аварий и несчастных случаев связаны с несоблюдением требований норм и правил эксплуатации, порядка проведения ремонтных работ, допуск к работам неподготовленного персонала.

Кроме того, существует проблема недостаточного эффективного решения вопроса по обновлению оборудования, отметил спикер. По его словам, износ отдельных видов оборудования достигает 70 — 90%.

Борис Петров обратил внимание на вопросы подготовки, переподготовки и аттестации рабочего персонала и инженерно-технических работников, а также на необходимость эффективного взаимодействия всех сил и средств, занятых в ликвидации аварий на опасных производственных объектах.

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