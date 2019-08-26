Казань примет чемпионат России по аквабайку

(Казань, 26 августа, «Татар-информ»). С 6 по 8 сентября в акватории озера Нижний Кабан состоится чемпионат России по аквабайку. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Соревнования подведут итоги российского сезона и станут проверкой готовности спортсменов к предстоящим международным выступлениям. Участниками турнира станут 60 сильнейших спортсменов страны, в том числе и лидеры мирового рейтинга.

На чемпионате в Казани будут проведены заезды в двух таких скоростных дисциплинах, как «кольцевые гонки» (гонки с общим стартом) и «слалом» (заезд на время с участием двух спортсменов).

Кроме того, в программу включены соревнования среди детей. В общей сложности предполагается разыграть 13 комплектов медалей.

Помимо собственно гонок, зрители смогут увидеть масштабную развлекательную программу. Хедлайнерами вечера 7 сентября станут известные московские диджеи DJ Fenix и DJ Sebastian. На сцену выйдет и казанская кавер-группа Doratti.

Жителям и гостям столицы Татарстана будет представлено ночное фристайл-шоу «Космическая Одиссея» – театр на воде с участием сильнейших российских спортсменов в гидрофлае. В неоновых огнях под музыку они продемонстрируют свои маневренность, технику владения телом и артистичность.

Расписание соревнований можно узнать по ссылке.

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