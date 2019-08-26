WORLDSKILLS-2019

Елена Саляхова

26 августа 2019, 20:48

Общество

Баранина на гриле и латинская музыка: в Казани прошел День балканской культуры

Общество

Баранина на гриле и латинская музыка: в Казани прошел День балканской культуры

Фото: Елена Саляхова

Мероприятие прошло в Skills-парке ЦПКиО им. Горького, где жители и гости столицы могли попробовать себя в разных профессиях.

(Казань, 26 августа, «Татар-информ», Елена Саляхова). В Центральном парке культуры и отдыха им. Горького в Казани в рамках мирового чемпионата рабочих профессий WorldSkills прошел День балканской культуры.

В течении дня посетители могли попробовать национальные блюда – мясо баранины, приготовленное на гриле, и увидеть выступления группы Just Brass и цыганского джаз-оркестра «Мануш-мануш».

«Балканская культура – это культура разных европейских стран. Мы решили сегодня охватить всех сразу и показать, насколько разнообразна музыка в Европе. К примеру, сегодня для посетителей выступают группа, которая исполняет цыганский джаз, и группа, которая играет на духовых инструментах», – рассказала арт-директор Дирекции парков и скверов Казани Дарья Куракова.

Перед тем как начался концерт, внимание посетителей привлек диджей. Волонтеры танцевали под латинскую музыку и просили зрителей повторять движения. Танцевальная программа понравилась не только взрослым, но и детям и собрала у сцены больше сотни человек.

«Мы уже третий день всей семьей приходим сюда на мероприятия. Нам очень все нравится, особенно, атмосфера и концертные программы», – сказала одна из посетительниц парка.

К слову, в Skills-парке жители и гости столицы могли расширить свои знания о различных профессиях. Так, посетилям предлагали сделать макияж, заняться флористикой, рисованием, выжиганием или резьбой по дереву. Именно по этим профессиям проходят соревнования на чемпионате WorldSkills.

Для тех, кто не успел побывать на мероприятиях и познакомиться с культурами разных стран, завтра в парке им. Горького пройдет интернациональный день.
 

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