WORLDSKILLS-2019

Татар-информ

26 августа 2019, 23:32

Общество

На День города в бавлинском парке забил фонтан

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Общество

На День города в бавлинском парке забил фонтан

Фото: bavly-tat.ru

К празднику в городе отремонтировали и благоустроили вторую часть парка.

(Казань, 26 августа, «Татар-информ»). В городе Бавлы отметили День города и День работников нефтяной и газовой промышленности. К празднику оказалось приурочено открытие фонтана в парке «Ватан», передает «Бавлы-информ».

День города впервые отмечался в этой части города. К торжественному дню была отремонтирована и благоустроена вторая часть парка, что предусматривало и установку фонтана.



Для жителей было организовано множество интересных площадок. Здесь состоялся фестиваль семей, который включал различные конкурсы: парад колясок, конкурс кукольных колясок «Чудо-малютка», велопарад и гонки на радиоуправляемых машинках.



Участники подошли к конкурсу со всей серьезностью и проявили творческие способности, нарядившись мушкетерами, нефтяниками, русалочками. Рядом с ними предстали Баба Яга с котятами, пекари, принцессы, доктора, медсестры и многие другие.

Всех участников конкурса наградили дипломами и памятными подарками.

На сцену в этот день также поднимались творческие коллективы и солисты города, а вечером гостям праздника дарили хорошее настроение участники группы «Регион 16».

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