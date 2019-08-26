На День города в бавлинском парке забил фонтан

(Казань, 26 августа, «Татар-информ»). В городе Бавлы отметили День города и День работников нефтяной и газовой промышленности. К празднику оказалось приурочено открытие фонтана в парке «Ватан», передает «Бавлы-информ».



День города впервые отмечался в этой части города. К торжественному дню была отремонтирована и благоустроена вторая часть парка, что предусматривало и установку фонтана.





Для жителей было организовано множество интересных площадок. Здесь состоялся фестиваль семей, который включал различные конкурсы: парад колясок, конкурс кукольных колясок «Чудо-малютка», велопарад и гонки на радиоуправляемых машинках.





Участники подошли к конкурсу со всей серьезностью и проявили творческие способности, нарядившись мушкетерами, нефтяниками, русалочками. Рядом с ними предстали Баба Яга с котятами, пекари, принцессы, доктора, медсестры и многие другие.

Всех участников конкурса наградили дипломами и памятными подарками.



На сцену в этот день также поднимались творческие коллективы и солисты города, а вечером гостям праздника дарили хорошее настроение участники группы «Регион 16».

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