Чемпион WorldSkills Juniors из Татарстана: «Я показала все, чему меня научили»

(Казань, 26 августа, «Татар-информ», Егор Никитин). Золотая медалистка WorldSkills Juniors в компетенции «Ресторанный сервис», представительница Татарстана Илария Багаутдинова поделилась с журналистами эмоциями после награждения и рассказала о своих планах на будущее.

«Эмоции непередаваемые. В течение соревнований я полностью расслабилась и показала все навыки, которым меня научили. Для меня ничего трудного не было», — сообщила 15-летняя призер WorldSkills Juniors из Зеленодольска.

Она добавила, что выбрала компетенцию «Ресторанный сервис» с прицелом на будущее — девушка намерена стать профессиональным барменом. В профессии ее привлекают общение с людьми и удовольствие от самого процесса работы.

Ранее Илария принимала участие в майском чемпионате WorldSkills Russia, где взяла «серебро». По ее словам, нынешние соревнования имеют заметные отличия в масштабе и конкуренции среди участников.

«Гораздо больше участников, здесь представители самых разных стран. И уровень ответственности намного выше», — заключила Багаутдинова и добавила, что в будущем планирует покорять пьедестал уже взрослого чемпионата WorldSkills.

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