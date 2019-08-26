В «Казань Экспо» началось награждение участников WorldSkills Juniors и Future Skills

(Казань, 26 августа, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). В «Казань Экспо» началось первое награждение участников мирового чемпионата WorldSkills Juniors и Future Skills. Награждают призеров президент WorldSkills Саймон Бартли и генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов.

«То, что вы сейчас делаете, — это вклад в будущее, я надеюсь, что в дальнейшем вы станете полноценными участниками WorldSkills», — обратился к участникам Саймон Бартли.

Впервые за всю историю движения WorldSkills в программу чемпионата мира вошли соревнования по перспективным профессиям, востребованным в условиях высокотехнологичного производства и цифровой экономики Future Skills.

Соревнования по 25 компетенциям Future Skills проводились вне зачета чемпионата мира. В них участвовали более 170 конкурсантов из 17 стран, чей профессионализм оценивали свыше 100 российских и зарубежных экспертов.

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